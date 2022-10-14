國民黨台北市長參選人蔣萬安（左），14日參訪渭水驛站及拜會義美總經理高志明（右）向他請益食安議題。（鄧博仁攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安（右），14日參訪渭水驛站及拜會義美總經理高志明向他請益食安議題。（鄧博仁攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安去拜訪義美企業，由於義美長期被認為偏綠，外界認為蔣萬安拔樁意味濃厚；民進黨台北市長參選人陳時中表示，幾年前，在推動食安五環的時候，蔣委員在那時去跟義美討論，可能會更有意義，「他畢竟是衛環的委員」。

民進黨台北市長參選人陳時中今下午在競選總幹事吳思瑤、台北市議員阮昭雄的陪同下，拜訪阿物科技，與創辦人Mike針對新創政策座談。陳時中會受訪指出，「我們很難定義企業是綠色或藍色」，義美對於食安及公益，在台灣都佔著舉足輕重的地位，尤其對食安有相當努力跟見解，去跟他們討論，對食安也是有幫助。

他話鋒一轉，不過，他覺得，台北市畢竟是一個執行的單位，相關食安台北市也是做得不錯，幾年前，在推動食安五環的時候，蔣委員在那時去跟義美討論，可能會更有意義，「他畢竟是衛環的委員」。

陳時中今拜訪阿物科技，與創辦人Mike針對新創政策座談。座談結束前，Mike拿出就讀小學五年級的女兒所畫之卡片送給陳時中，內容提及，希望陳時中當選且長命百歲，陳時中笑說，謝謝，這是非常大的正能量。

陳時中座談時指出，年輕人發展新創會有資金問題，這方面政府要參與投資，輔助營業模式成功，在資金回饋上面，再去幫助其他，形成良性循環。

陳時中說，政府還要幫助新創公司跟比較強的公司一起到國外去，形成國家隊，跟國際來做相關介紹；台北現在有15個新創場地進行中，未來在小巨蛋、空總都會有，市府要讓基地更好，新創才有發展空間。