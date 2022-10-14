上週盤點完美國職籃東區各組球隊的實力概況，本週我們來看看聯盟西區的部分，里歐納德(Kawhi Leonard)擺脫傷兵困擾與快艇軍團回歸強權之列、詹姆士(LeBron James)寶刀未老率紫金大軍重返榮耀！上屆冠軍勇士本季衛冕難度提升是否有機會再下一城？

西北組(NorthWest Division) ：金塊二當家穆雷(Jamal Murray)傷癒助拳兩季MVP約基奇(Nikola Jokic)，是西北組戰力的領頭羊。灰狼迎來原爵士巨塔戈貝爾(Rudy Gobert)，將與唐斯(Karl-Anthony Towns)成為聯盟最強內線組合，不費吹灰之力即可晉級季後賽。拓荒者挖角活塞的強力小前鋒格蘭特(Jerami Grant)砲火升級一腳踏入西區前段班，爵士連續送走米契爾(Donovan Mitchell)、戈貝爾…等先發主力，球團鐵了心要將球隊打掉重練。計畫重建已久的雷霆今年暑假以第二順位選入霍姆葛倫(Chet Holmgren)可惜還未開季就受傷需進行手術，雷霆想要起飛可能得再等等。

太平洋組(Picific Division)：太平洋組可以說是全聯盟最強的組別了，過去連續兩年2021、2022拿到太平洋分組冠軍的太陽以及上屆總冠軍勇士本季都維持以往陣容，戰力雙雙足以衝擊總冠軍競爭十分激烈。王牌里歐納德傷癒復出的快艇緊追在後，除了主將歸隊快艇還網羅了2010年狀元沃爾(John Wall)補足了控球缺口。緊追在後的湖人也不容小覷，詹姆士保養得宜戰力上不輸任何一線球星，只要他和戴維斯(Anthony Davis)可以保持健康，湖人絕對是支爭冠勁旅。最後國王在陣容以及體制上還待補強。

西南組(SouthWest Division)：攻守兼備的灰熊今年在陣容上也沒有做大變動，是一支充滿活力與潛力的年輕勁旅，獨行俠簽下麥基(JaVale McGee)加強禁區深度，可惜的是留不住打出身價的得分好手布朗森(Jalen Brunson)，戰力上想要更進一步還得再找個稱職的副手輔助唐西奇(Luka Doncic)。當年轟動聯盟的狀元威廉森(Zion Williamson)如今養好傷將再次幫助鵜鶘攪亂西區戰局，不過考量到他豐富的傷痛史，球迷先不要抱太大期待。火箭和馬刺兩支聯盟歷史上常勝軍如今同樣處於重建階段，進入季後賽的機會不大。