國民黨台南市議員參選人蔡宗豪身兼中華民國青年音樂研習學會執行長，該學會16日將在河樂廣場舉辦「毛小孩公益市集」，蔡將出席表演吉他自彈自唱，他提及台灣寵物登記數已超越出生兒數，「寧養寵物、不生小孩」凸顯台灣生育危機與棄養寵物問題，鼓勵領養取代購買。

受少子化影響，台灣今年前9個月的寵物登記數高達17.5萬隻，新生兒數量卻只有13.9萬人，蔡宗豪認為「寧養寵物、不生小孩」已是台灣常見生活，寵物棄養屢屢造成流浪狗與人的衝突，是社會亟待解決問題。

中華民國青年音樂研習學會成立以來即以推廣音樂為主，每年舉辦6場音樂會，今年母親節、七夕情人節各辦過鄧麗君紀念音樂會與月老見證的音樂會，16日選在河樂廣場已是今年第5場。

養寵物已是台灣人的生活趨勢，學會決定將音樂會結合寵物話題，現場設各種毛小孩飾品攤位，歡迎喜歡流浪貓狗的朋友都到場參加。

台南市動物流浪愛護協會將提供近20隻流浪狗與貓接受民眾領養。現場有獸醫師為送養品質把關，呼籲大家支持領養代替購買。