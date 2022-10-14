台北國際旅展即將登場，台北萬豪酒店祭出年度超值優惠，集結館內景觀客房與旗下三間餐廳推出8款超值優惠，平假日住宿券最低下殺22折、餐券53折起。今年首度攜手人氣高空景觀餐廳INGE’S Bar＆Grill推出「INGE’S探索假期」一泊二食住宿券，旅展限定價6199元，以及農曆春節不加價的「豪享天際」一泊一食住宿券。

餐券主打「千元有找」Garden Kitchen平日午餐自取美饌 899元及Lobby Lounge平假日美國爐烤肋眼牛排套餐899元再享買五送一等超值優惠。此外10月17日起搶先推出台北萬豪線上旅展，並加碼祭出指定餐券限時限量「買一送一」優惠。

台北萬豪酒店線上旅展自10月17日中午12時至11月7日晚間11時59分止搶先開跑，祭出空前優惠攬客。首次推出線上旅展限定「Garden Kitchen平日午餐自取美饌單人券」限時買一送一優惠，於指定星期五10月21日、10月28日中午12時準時開搶，原價2816元，限時搶購只需 1408元，每日限量50組，售完即止。

實體旅展限定販售的「豪享天際」一泊一食住宿券，主打平假日適用，並加碼農曆春節期間不加價即可入住，享雙人入住天際景觀客房一晚與豐盛早餐兩客，飽覽台北101與都市天際線景致。

台北萬豪也首度攜手館內人氣高空景觀餐廳且名列世界級餐飲評鑑50 Best Discovery之推薦酒吧的INGE’S Bar＆Grill，推出一泊二食住宿券，平假日皆可入住經典客房一晚享豐盛早餐兩客，再贈INGE’S Bar＆Grill雙人觀景輕饗食乙份，含經典小食四選二與精選啤酒六選二，用餐時段為入住當日之下午5時至6時，於270度高空景觀露臺飽覽台北101、松山機場飛機起降及基隆河畔絕美景致，體驗結合視覺與味覺的精彩假期。