嘉義市長黃敏惠競總開設健康小站，服務民眾。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠在競總KANO區偕黨籍議員參選人高喊「全壘打」。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠開箱競總，黨籍議員參選人及支持者相挺。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠在競總設KANO打卡區。（廖素慧攝）

爭取連任的嘉義市長黃敏惠競選總部14日開箱，主視覺是銘黃色系，開設健康小站、願景牆，黃敏惠表示，銘黃色系是陽光、微笑，象徵稻穗飽滿、市政豐收、人民幸福，她用一生看待政治，守護嘉義市的心及熱情永遠跟民眾在一起。

黃敏惠導覽解說競總的設計理念，就是「與民眾對話」，為了傾聽廣大市民對市政的想法，有願景牆邀請民眾留言，也特別設立「健康小站」，由志工幫忙測血壓、血氧及體脂。

黃敏惠說，她承接父志從政至今，並非一路順遂，總是戰戰兢兢走好、走穩，「用兩代人的品德和操守來守護我最愛的嘉義市」，用一生看待政治，時刻提醒自己，與民眾對話，因而從公益、服務的角度來設計競總，整體風格充滿陽光、朝氣、活潑，開放給所有的嘉義市民，是「全民總部」，歡迎大家都來坐坐。

黃敏惠說，大面積願景牆邀請所有市民朋友來留言＋1，寫下對嘉義市政想法，「我們謙卑地和所有人對話，將市民的聲音作為執政的依據，嘉義市的未來是要和大家共同討論。」

黃敏惠競選總部特別強調嘉義市的城市美學，有噴水圓環、木都、桃城、KANO等嘉義市代表性元素，呈現「嘉義‧家的意義」的內涵，黃敏惠也偕副市長陳淑慧、市議員參選人鄭光宏、陳家平、傅大偉、林雪峰及支持者在KANO區高喊「嘉義市全壘打！」，氣氛溫馨，熱鬧昂揚。

黃敏惠也宣布10月29日18時30分將在嘉義市北香湖公園舉辦競選總部成立大會。