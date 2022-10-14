由行政院農委會協辦，亞洲英富曼臺灣公司主辦的第六屆「亞太區農業技術展覽暨會議」和同期舉辦的「臺灣畜牧產業展」、「臺灣養殖漁業展」即將於今(111)年11月10日到12日在臺北南港展覽館一館隆重展出。為配合政府產業升級政策提升農漁畜生產效能，第六屆「亞太區農業技術展」今年首次加入針對農漁畜所需冷鏈、加工及包裝設備「臺灣冷鏈暨肉品處理設備展」，成為亞太區最具指標性的一條龍供應鏈展會。

1960年以來，臺灣一直是農業研究與發展的先驅，時至今日，臺灣已具備發展智慧農業所需各項要件的製造商，包括IoT傳感器、AIoT、太陽能板、無人機、LED、室內農法、生技技術及各式感知器、系統整合商，對於任何農漁業應用或糧食相關產業而言，臺灣不締是一個重要的技術開發及供應基地。

英富曼總經理劉櫻惠表示，臺灣的農業技術在亞洲一向頗富盛名，為期許建立臺灣在亞洲農漁畜業產業鏈的領導地位，農委會和英富曼臺灣公司於2017年攜手推出以永續經營、創新技術、友善環境為宗旨的「亞太區農業技術展」，積極推動農漁畜及冷鏈產業全面升級計畫。展會至今已邁入第六屆，雖然新冠疫情尚未完全停歇，主辦單位仍成功邀集到來自15國250家參展商共同展出農漁畜各式最新自動化設備、創新技術及尖端生技產品及服務。

展會現場除了有約40場由展商主持的研討會之外，還規劃有工研院的「養豬產業邁向淨零碳排機會與推動成果」論壇、亞太糧肥、農委會種苗場及亞太農業研究機構聯盟合辦的「建立智慧種子與種苗生產系統」國際研討會、海洋大學的「打造雙贏產業價值鏈-臺灣漁電共生共榮」論壇、農科院的「減廢技術交流暨研討會」、冷鏈協會主導的「冷鏈加工研討會」，以及Top100養豬菁英俱樂部20周年論壇和金龍獎頒獎典禮兩項活動。