中央選委會今天審定台南市市長、市議員參選人資格，台南市選委會也審定里長參選人資格，將於10月21日辦理號次抽籤。市選委會表示，此次號次抽籤的地點與以往不同，市長及原住民議員選區（第12、第13選區），將在市選委會辦理；其餘11個區域市議員選區，則於各選區內擇定地點，由該地點所在的區公所辦理；至於里長選舉，則維持由各區公所擇定地點辦理抽籤，請參選人準時到場抽籤。

市選委會指出，台南市第4屆市長、市議員及里長選舉，市長部分有：許忠信、黃偉哲、謝龍介、吳炳輝、林義豐等5人登記；市議員13個選舉區共有106人登記參選；全市37個行政區649里，除仁德區二行里外，共有1140人登記參選里長。

市選委會說，市長、市議員抽籤當天上午8時10分起報到，8時30分開始抽籤。其中，市長及第12、13選區市議員，在台南市選委會4樓禮堂；第1選舉區新營區公所3樓禮堂、第2選舉區佳里區公所4樓禮堂、第3選舉區麻豆區公所3樓禮堂、第4選舉區玉井區公所2樓大會議室、第5選舉區善化區文康育樂中心、第6選舉區安南區梅花里活動中心、第7選舉區永康區塩行塩興里社教文化會館、第8選舉區北區和順里活動中心、第9選舉區南區鯤鯓里活動中心、第10選舉區東區龍山社區活動中心、第11選舉區仁德運動公園（仁德區育樂活動中心）。

至於里長參選人號次抽籤部分，將於37區公所擇定地點，自同日上午9時30分起報到，10時開始抽籤。但為維持抽籤會場秩序，隨同參選人（或受託人）進入的人員以2人為限，並應持選委會製發的陪同出席證進入，出席證及陪同出席證當天報到後發給，相關造勢活動也應注意避免影響居家安寧。

距離九合一選舉投票日還有42天，市選委會與台南地檢署今天也共同舉行反賄選座談會，由選委會總幹事吳明熙及南檢襄閱主任檢察官許嘉龍共同主持，檢察官羅瑞昌負責反賄選法治宣導，共有100多名參選人出席，並於現場與檢方對談交流，共同宣示反賄選決心。