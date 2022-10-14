聲子蟲將在「2022亞洲音樂大賞」演唱。（文化部影視及流行音樂產業局、必應創造提供）

百合花將在「2022亞洲音樂大賞」演唱。（文化部影視及流行音樂產業局、必應創造提供）

「2022亞洲音樂大賞」將於10月27日至30日熱鬧登場，揮別過往受疫情影響以線上展演為主，今年度該活動將辦理實體LIVE活動，共邀請超過15組以上台灣及亞洲音樂人於Legacy Taipei、華山園區現場演出，另辦5場次線上線下暢談活動。此外，依循慣例將安排金音創作獎「現場演出獎」入圍者於揭獎前互相「尬聲」，陣容包含旺福樂團、台灣後搖滾名團聲子蟲、「全方位電豎琴創作女聲」蘇珮卿以及入圍第33屆金曲獎最佳台語專輯獎的百合花。

被視為金音創作獎頒獎典禮造勢前哨站的「亞洲音樂大賞」，今年規劃以「LIVE雙現場」的形式，邀請15組以上國內外音樂人，為期3天的演出卡司包括Chick en Chicks、Everydaze、Ń7ä、O3ohn（韓國）、Shye（新加坡）、wannasleep、石青羅林、張伍、絕命青年 Running Youth、Robot Swing、當代電影大師、恐龍的皮、藍。掉、蘇珮卿＆TheFlying Monkeys等，卡司皆為亞洲新生代潮流新聲，樂風多元，集合搖滾、嘻哈、民謠、爵士、電音等。

此外，今年也力邀海外歌手訪台獻聲，其中唱紅韓劇原聲帶包含《陽光先生》、《請輸入檢索詞WWW》的南韓歌手O3ohn，以及橫掃眾多亞洲新人大獎新加坡歌手Shye跨海來台助陣令不少樂迷期待。