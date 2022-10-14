林為洲（右）與何志勇兩人開心騎著電動自行車，享受吹風的快感。（邱立雅攝）

共享單車已成潮流，但做為長距離通勤工具還是有其限制，國民黨竹北市長參選人林為洲與新竹市議員參選人何志勇，兩人萌生推廣電動自行車eBike的想法，14日下午兩人騎著eBike從新竹地方法院出發，在竹騎乘電動自行車，推廣eBike與新竹、竹北共同生活圈的概念。

林為洲表示，YouBike通常做為休閒買菜、短距離交通使用，但超過3公里的距離，對大眾來說實在太累，有鑑於新竹市與竹北之間上下班時間交通阻塞嚴重，他認為應可推廣eBike來代替汽機車，還達到節能的功效。目前嘉義市、台中市已試行，林為洲希望作為進步城市的竹北，也應該來推動。

「YouBike跟eBike功能不同，可共存並行。」林為洲表示，eBike作為真正交通工具仍有瓶頸，由於使用一段時間後須人工更換電池，無法直接於充電樁直接充電，不過他相信未來趨勢應可克服此一問題。至於設置地點，林為洲認為竹北市區、竹科、台元、高鐵、台鐵都很適合。

對於能與林為洲一起推行eBike，何志勇認為是雙方理念不謀而合、英雄所見略同。何志勇表示，eBike除了節能、綠能、國際接軌外，更能達成交通分流。新竹市東區跟竹北一樣都有上下班堵車的問題，交通問題不可能直接解決，捷運也不是一年兩年就能蓋好，但是能讓部分的車給eBike這類大眾運輸系統代替，每天只要能有1成的人改騎eBike，交通狀況會好很多。

何志勇強調，eBike不是完整解決交通問題的方法，但它是第1步。他認為要從科學園區直接拉自行車道到竹北高鐵站，用此方式讓交通串流。eBike代表的是綠能、環保與運動，這是價值觀的選擇，推行eBike代表台灣人的重要進步。