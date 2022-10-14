新北市林口區今(14)日下午3時發生一起死亡車禍，39歲的余姓男子駕駛大貨車從林口路欲左轉竹林路時，疑似因視線死角沒看到正在過馬路的57歲簡姓女子，竟直接將她輾過，而余男還渾然不知的將簡女拖行約60公尺後，才被目擊民眾攔下。

簡女顱骨變型、腦漿外溢，當場死亡；據了解，經酒測余男無酒精反應，但由於竹林路禁行大貨車，因此初步研判余男的責任歸屬較大，目前他已被警方帶回偵辦，後續將依過失致死罪移送法辦，警方也將調閱周邊監視器，持續釐清肇事責任。