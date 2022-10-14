毅嘉(2402)今(14)日舉辦法人說明會，第三季營收、獲利同創今年新高，且前三季累積稅前淨利已超逾去年全年，執行長曾恭勝表示，毅嘉配合客戶需求，持續擴大產能布局，未來3年預計會砸下20億元。營運展望上，第四季會比第三季好，且儘管明年經濟況狀保守，營收還是會有雙位數成長。

有鑑於供應鏈缺料緩解，加上車用電子、穿戴產品需求暢旺，毅嘉第三季單季自結合併營收20.82億元、年增加29%，合併毛利率13%，較前一季度增加1%，合併營業利益為1.02億元，合併稅前淨利為1.31億元，也較前一季度大幅增長達44%，第三季營收、獲利同創今年新高。

毅嘉累積前三季度合併營收為55.18億元、年增加13%，合併毛利率為13%，合併營業淨利為2.10億元，加計營業外收支後合併稅前淨利為2.9億元，累積前三季度的獲利較去年同期增長約45%，已超逾去年全年度獲利，同時也創了近八年同期的新高。

毅嘉近年來耕耘車用市場有成，車用產品佔營收的比重逐年攀高，去年車用產品的營收佔比約為53%，而今年前三季度車用產品之營收佔比已達62%。

毅嘉近年來積極轉戰車用市場，目前車用IC市場持續緊張，曾恭勝表示，其實從2020年下半年開始，車用PMIC(電源管理IC)交貨週期都超過52週，且不能砍單、不能退貨，毅嘉目持續都有和終端車廠、面板相關客戶做好規劃，IC都會提前規劃，都約要2年前預定，但目前缺貨的緊張狀況有比去年好，整個給的量比去年多，持續往正向去做改善，有鑑於PMIC在車用還是很緊俏，毅嘉每月都有營業規劃，持續往更穩定發展。

展望第四季，毅嘉目前客戶訂單很明朗，預計會比第三季更好，且第四季美元依舊強勢，應該持續會有匯兌收益，但不會太大。

曾恭勝表示，毅嘉去年開始就有做一些新車用客戶布局，今年下半年也打入前幾大車用面板，陸續開始出貨，明後年會大量浮現，營業額貢獻會拉起來，此外，預計2023年在車用產品客戶穩定，加上既有客戶的半模組也可望在明年貢獻，儘管明年經濟況狀保守，營收還是會有雙位數成長。