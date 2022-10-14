經濟部國際貿易局與外貿協會首度籌組珍奶主題拓銷團於本(111)年10月11日及13日分別在德國柏林及荷蘭海牙辦理實體活動，包括承恩、旭輝、上島等11家台灣優質珍奶企業與買主實地商洽。該團首創德國珍奶地圖助我商考察當地市場並推出非華裔創業之產業微電影，拉近與歐美買主距離。本團業者打造珍奶一站式購足體驗，聚焦珍奶原物料、機器、包材和整店輸出產品及服務一條龍，開發德國、荷蘭及臨近之西班牙、波蘭、瑞士等市場，商機預估275萬美元。

亞歐國情不同，行銷因地制宜。外貿協會觀察亞歐市場因國情差異，珍奶商機不同，亞洲消費者非常熟悉珍奶，但大部分歐洲各國才正要開始認識珍奶，行銷需因地制宜；此外，疫情期間，各地缺貨情況時有所聞，限制了當地經營及研發。本次除了邀請德國、荷蘭當地買主外，另有來自波蘭、西班牙、瑞士等地買主出席，台灣業者可直接獲取第一手歐洲各市場資訊。

出席買主表示歐洲市場正處萌芽，未來潛力很大，但各地國情及珍奶知名度不同，建議台灣業者應依各地情況調整不同策略，如西南歐珍奶發展較快，當地消費者了解珍奶進而要求產品區別化；中歐則為中東歐及北歐食品集散地，多為大型食品進口商掌握，可切入其供應鏈或建立當地經銷。

MIT廣受歐洲買主青睞，本次活動廣納大型食品進口商、連鎖珍奶店、複合電商、超市等不同地區大小通路買主。歐洲最大食品進口商之一H商看好珍奶發展及台灣品質，且已收購法國當地重要食品進口商，需求大增，以進口批發角度來看，卜立及旭輝開發消費者珍奶產品有助於推廣珍奶；德國當地最大珍奶進口商B商表示台灣產品品質好，但忽略當地味道需求，如果汁或糖漿都偏甜無歐洲喜愛的水果酸，盼我商研發；來自瑞士複合珍奶專門店L商為因應當地需求成長且穩定貨源，特別希望與加芝登及洺笙等原物料供應商合作；知名超市及餐飲商O商為求產品區別化，特別青睞上島多元產品。我商承恩肯定本團在歐洲市場萌芽之際辦理拓銷，有遠見帶領台商提前卡位建立長線關係，且歐洲距離和國情不同，此次參訪、開發買主、市場考察等第一手資料一次滿足；加芝登首度實地開發歐洲市場，表示此行可直接聆聽當地需求，直呼值得。

以號稱珍奶靈魂的粉圓出口來看，台灣本年1至8月出口金額6575萬美元，年成長24%，而歐洲地區413萬美元，亦年成長16%，歐洲前三大出口國為德國171萬美元、英國101萬美元及荷蘭63萬美元，顯示全球及歐洲皆在成長軌跡中。貿協展望明年上半年，已規劃3月東京食品展、4月新加坡食品展、5月首爾展及加拿大展等國際大展，協助我商不斷開拓商機。