櫃買中心與國泰證券於10月12日至14日合作舉辦「台股趨勢展望線上論壇」海外法人說明會，邀集譜瑞-KY（4966）、寶雅（5904）、大樹（6469）、環球晶（6488）及群聯（8299）等5家上櫃公司，以及研華（2395）、智易（3596）等2家上市公司，吸引全球知名金融集團及資產管理公司近200人次參加，其中不乏主權基金投資代表熱情參與。

櫃買中心指出，受全球通膨及美國聯準會升息政策等因素影響，全球企業面臨嚴峻的考驗，然而，位居全球供應鏈重要角色的台灣上櫃公司仍繳出傲人的成績單；由統計數據來看，今年1至9月上櫃公司累計營收為2兆530億元，較去年同期成長約6.19％，且上櫃市場平均現金股利殖利率達4.09％（截至9月底），顯示上櫃公司營收表現穩健成長，眾多上櫃企業具有投資價值。

櫃買中心表示，響應國際推動永續投資趨勢及協助上櫃公司永續發展，一直是該中心業務推動的主軸，本次論壇透過專題演講方式，分享櫃買中心在臺灣資本市場推廣ESG的努力，並表示今年9月26日推出的「上櫃ESG 30指數」優於同期間上櫃及上市大盤指數，顯示落實ESG永續經營的上櫃公司績效突出，並且獲得市場投資人的高度認同。本次論壇國泰證券也分享「新能源產業應用探討」及「2023年金融傳產展望」等主題，同樣獲得熱烈的迴響。

有關本次線上海外法人說明會之相關影音資訊，將置放於櫃買中心網站提供點閱，歡迎至櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新消息\櫃買影音\海外法人說明會」）觀看。