恆春半島正吹落山風，猛禽過境也在上演中，據統計，今年累計有17萬4143隻赤腹鷹過境。（台灣猛禽研究會林經國提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春半島正吹落山風，猛禽過境也在上演中，目前進入灰面鵟鷹過境高峰。（墾管處提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春半島正吹落山風，猛禽過境也在上演中，據統計，今年累計有17萬4143隻赤腹鷹過境，目前進入灰面鵟鷹過境高峰，將再掀起一波賞鷹潮，為此，墾管處也將於15、16日在滿州國中舉辦「琅嶠鷹季-滿州賞鷹博覽會」，歡迎大家共襄盛舉。

墾管處指出，每年9至10月會有大量的赤腹鷹及灰面鵟鷹過境恆春半島，當中赤腹鷹是數量最龐大的猛禽，據統計，已有17萬4143隻赤腹鷹過境，雖然少於去年的25萬2595 隻（累計至10月底），但已超越歷年平均，且與近10年平均接近。

墾管處表示，依時序來看，目前已來到赤腹鷹主要過境期的尾聲，緊接著是灰面鵟鷹上場，灰面鵟鷹是10月過境台灣最負盛名的猛禽，近2年的過境量都超過10萬隻，12日就記錄到5896隻過境，足見已進入過境高峰期，可預期將再掀一波賞鷹熱潮。

為此，墾管處將於15、16日在滿州國中舉辦「琅嶠鷹季-滿州賞鷹博覽會」，現場有架設望遠鏡供遊客欣賞群鷹盤旋空中，以及提供保育宣導服務，此外還有社區生態旅遊、滿州農特產品攤位、排灣族射箭文化體驗及戶外環境電影院等。

墾管處強調，今年的琅嶠鷹季有一系列活動，除有在大灣草地登場的「道法自然‧鷹揚墾丁」地景裝置藝術展外，還有展在遊客中心的鄔蜀文老師的猛禽畫展，歡迎大家一起來玩。