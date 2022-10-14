原創新美學LiMA原遊會14日至16日在台北心中山線型公園登場，台東縣長饒慶鈴（右）邀請民眾一起體驗原民特色與魅力。（蔡旻妤攝）

原創新美學LiMA原遊會14日至16日在台北心中山線型公園登場。（蔡旻妤攝）

原創新美學LiMA原遊會14日至16日在台北心中山線型公園登場。（蔡旻妤攝）

原創新美學LiMA原遊會14日至16日在台北心中山線型公園登場，（左起）北捷董事長李文宗、台東縣長饒慶鈴、原民會副主委鍾興華。（蔡旻妤攝）

台東縣政府攜手原住民族委員會及台北捷運公司14日至16日在心中山線型公園，合作辦理「原創新美學 LiMA原遊會」，現場有原民餐飲、小農產品、音樂創作、文創工藝及部落旅遊，並以台東特色熱氣球燈海點綴，台東縣長饒慶鈴邀請民眾一起體驗原民特色與魅力。

活動邀請台東10家原民品牌參與LiMA福利社、縣府扶植表演團體帶來精采樂舞展演、波浪屋店家提供果實吊飾及樹皮筆記本等課程、台東部落食尚旅遊店家浮定咖啡及出力釀提供部落特色餐點與調酒飲品的台東5餐。

饒慶鈴說，台北捷運公司、原住民族委員會與台東縣政府合作共同推廣台東原住民多元產業，已邁入第3年，台東除了豐富的自然美景之外，更有珍貴的人文資源，原住民族文化就是其中之一。

饒慶鈴表示，為推廣台東在地農特產品及原住民族多元特色產業，這次特別安排台東部落食尚店家、波浪屋店家及縣府補助原住民業者北上，提供具原民文化的餐食、酒品、工藝品及體驗活動共10個攤位，讓更多人能認識台東原住民族文化。

另外，縣府今年更推動全台第1個以部落遊程為主題的「台東部落食尚旅遊服務平台」，整合納入原民多元產業商品及部落旅遊上架，歡迎有興趣的朋友透過數位方式訂購及支持原民特色商品，擴大銷售通路，提升族人經濟產業發展。

縣府原民處說明，LiMA是南島原住民族的共同詞彙，代表數字5，活動現場推出5大主題展區；為了能使北部朋友感受熱氣球魅力，更在活動周圍掛起由台北市民彩繪的熱氣球，體驗台東鐵花新聚落氛圍。

有關「原創新美學 LiMA原遊會」活動資訊可查詢「看見太陽」原住民族產業平台網站（https://explorethesun.tw/）或台東部落食尚臉書粉絲專頁（https://zh-tw.facebook.com/ttstylefood/），歡迎活動期間民眾能一同參與體驗及持原民文創。