楊梅休閒農業區為年底即將登場的仙草花節暖身，舉辦創意攝影比賽。圖為2021年仙草花節活動現場。（楊梅休閒農業區提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅區公所規畫「梅好的市」主題遊程，22日將帶領民眾走訪楊梅3處公有市場，認識當地歷史發展，並結合公園與宮廟文化導覽，盼讓參與者以輕鬆方式，看見楊梅發展軌跡。另楊梅休閒農業區也舉辦創意攝影比賽，推銷休區內各農場，為年底仙草花節暖身。

楊梅區公所人文課表示，社區營造團隊走入楊梅街區調查，發現楊梅3處市場擁有各自歷史韻味，便規畫市場主題遊程，以楊梅里、紅梅里與楊江里一帶的發展為核心，帶入周邊街區、公有市場、公園與廟宇導覽，盼讓民眾看見百年發展軌跡，也探討社區營造新生機。

「梅好的市」遊程22日登場，將由社造團隊帶領解說，從楊梅車站故事分享作為起點，步行前往第二市場、伯公山公園、第一市場、錫福宮與大成市場進行文化導覽，並在大成路與大模街解說街區歷史。此外，第一市場內也規畫市場購物互動遊戲，最後一站在大成市場，將由在地知名米食商家，帶民眾體驗製作傳統米食。

此外，楊梅休閒農業區為年底即將登場的仙草花節暖身，舉辦創意攝影比賽，民眾只要到楊梅休區各農場發揮創意拍下美照，於23日前上傳至活動網站，連結可至楊梅休閒農業區臉書專頁查詢，24至27日開放投票，獲得最多讚數前10名者即可獲獎。

三湖里長鄧敦仁說明，楊梅休閒農業區內現有18間農場，最新版的導覽地圖近日亮相，歡迎民眾前往各有不同特色的農場打卡參觀。至於創意攝影比賽獎品，則會挑選楊梅在地農產品，每份組合價值500元，盼吸引遊客與在地居民共同推廣楊梅休區特色。