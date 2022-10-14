中信兄弟13日擊敗富邦悍將，也讓味全龍睽違23年再闖季後賽，談到季後賽可能的競爭對手，兄弟總教練林威助點出龍隊關鍵及優勢，並特別點名郭天信、吉力吉撈・鞏冠、林智勝及劉基鴻等人都是不容小覷的打者。

兄弟昨天靠著吳哲源先發6.2局好投帶領奪下4連勝、9連不敗，也讓富邦下半季指數歸零，季後賽確定夢碎，同時也幫助龍隊鎖定季後賽門票，確定將以年度第3名、睽違23年重返季後賽。

若是上、下半季冠軍球隊不同，龍隊將先與年度第2球隊進行首輪季後賽，目前兄弟下半季領先樂天桃猿3場，在全年度則落後桃猿1.5場勝差，有機會超越桃猿登上全年度第一位置。

「現在先拿到下半季再來想全年第一，目前已經剩沒幾場了，滿刺激的，眼前的球賽就盡量求勝。」林威助也被發現近期似乎沒刮鬍子，他僅淡淡表示，「順的時後就照著節奏走，反正有戴著口罩，平時有贏球的話就沒有特別刮鬍子，也會盡量照著前一天的事去做。」但他強調這些不是太重要的事，「主要還是球員要打得好，不是我的關係。」

龍隊重回一軍第2年就打進季後賽，「助總」也看到龍將們的成長，「他們拚勁很好，投手群、3洋投表現很穩定，去年下半季龍隊就有幾名打者慢慢成形，經過整年磨練，選手看起來更有自信。」

林威助認為，除了投手群表現亮眼，龍隊打者們也不容忽視，助總也提到郭天信、鞏冠、林智勝等人，「基鴻也是滿燙的，短期比賽很難講，都要全力以赴。」