不少人平時在家都有放撲滿或聚寶盆的習慣，沒事就丟個硬幣進去，以備不時之需，但你有見過這麼大的豬公嗎？近日就有網友在網上PO出一段影片和幾張照片，只見畫面中男子就是在殺豬公，還殺了整整3隻，豬公一被砍半，裡頭黃澄澄的50塊硬幣立刻蜂湧而出，有如一張黃金地毯鋪在地上，讓人驚呼實在太猛。

原PO殺了整整2隻半的豬公。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原來原PO本身就有儲蓄的習慣，4年就開始將硬幣存放在豬公裡，只要錢包裡有50元銅板就會丟進裡面，不知不覺也就存了2隻半的分量，最近他將豬公剖開清點，才發現自己竟然已經存了35.4萬元，雖然裡頭有16個假硬幣，但數量依舊很驚人，這款鉅額也讓網友們超驚訝，「幾乎等於一台車的頭款！」

此外，男子也透露，一隻豬公大約有20公斤重，也因為上次他拿著將近4萬元的50塊硬幣去銀行臨櫃存款，被行員念了一頓，所以這次就學乖了，拿去硬幣存款機存錢，不給行員們添麻煩。

原PO會用硬幣存款機存這些錢。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文曝光後，也驚呆了不少網友，「台灣一半的50硬幣都被你家豬公吃了」、「車子的頭期款有了」、「有毅力，我存3萬多就忍不住花掉了」、「好壯觀啊啊」、「拿去銀行存，行員應該會直接暈倒給你看吧」；但也有其他人指出，如今市面上流通的50元硬幣很多都是假的，「我現在都不存50了，太多假的」、「50硬幣假的很多，之前拿50去存，60個有4個假的」。