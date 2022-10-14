潘文彬（左）從程式設計師轉職投入餐飲事業，選在日式建築，營造大正時期的浪漫。（林和生攝）

結束超過10年程式設計師職涯，潘文彬轉換跑道投入自己熱愛的甜點及餐食，並與妻子楊賀凱選在擁有濃濃日式風格的勝利星村展店，相較之前資訊業的忙碌，如今還是一刻不得閒，但他直言，看著顧客喜愛自己手作甜點，是很有成就感的事。

大學學得是資訊，畢業後順其自然當起程式設計師，為了滿足顧客需求，每天總是在跟時間賽跑，忙到下班後，身體就像被掏空般，潘文彬說，精神上的消耗極大，烘焙就成了他轉移注意力的主要興趣。

楊賀凱表示，一直認為老公手藝好，自己獨享覺得可惜，因此每當他下廚或製作甜點，都會找來親友分享，試過得全都敲碗鼓勵他創業，也成為他走出舒適圈的動力。潘文彬說，這些年突然有著人生時間就那麼多，不該只是如此，於是決定轉職，出去闖闖看。

順利進駐勝利星村後，開始爬梳資料考究，發現1912至1926年短短15年，台灣屬於日治時期的「大正時代」，那是個一戰後的和平時光，此時的屏東因為糖廠高度開發，開始擴充重要建設的時期，包括下淡水溪舊鐵橋及屏東驛站的開通，更是帶起屏東平原發展的重要時期。

因此整間店風格設計，從鑲嵌玻璃燈飾、餐櫃、復古留聲機、擺飾到窗花，每個細節都緊扣著大正浪漫時期風格，客人走進玄關，彷彿一秒鐘穿越到那個復古的浪漫時代。

仔細營造環境，楊賀凱說，除了要用餐飲創意擄獲饕客外，也帶著解說任務的服務讓客人留下印象，希望大家隨著大正時期的特色華麗音樂，一起穿越時空，享受獨屬自己的浪漫時代與視覺饗宴。