台灣運彩T1聯盟熱身賽14日在新莊體育館開打，首場推出上季總冠軍高雄全家海神出戰新北中信特攻的精彩戲碼，特攻靠著艾德最後21.3秒關鍵三分球，最後116比115險勝海神，驚險拿下今年熱身賽首勝，艾德貢獻26分、12籃板。

特攻上半場靠著新洋將艾德與林韋翰兩人火力，很快取得領先優勢，不過海神洋將庫薩斯逐漸發揮禁區高度優勢，很快造成艾德、克力斯兩名特攻洋將陷入犯規危機，也讓上半場打完，海神反以60比59領先特攻，艾德攻下半場最高15分。

海神第3節換成庫薩斯跟胡瓏貿聯手，轉眼把領先差距擴大到兩位數，可是特攻從第3節尾聲展開反撲，慢慢縮小雙方差距，打到比賽還剩6分多鐘，特攻把比數追成99比99平手，甚至打到最後5分26秒，胡瓏貿還跟阿巴西爆發口角。

阿巴西趁機兩罰俱中，幫助特攻超前，艾德補上三分球，林韋翰也連進兩球，特攻反以111比103領先，可是海神也靠布銳克曼的外線追上，打到最後1分25秒，布銳克曼的三分球，又把比數追成113比113平手，場上局面再次陷入緊張。

打到最後21.3秒，艾德三分球命中，總算打破場上局面，庫薩斯雖然很快補上兩分，可是特攻順利拖完剩餘比賽，也讓最後就以1分險勝。