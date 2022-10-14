馬來西亞籍24歲蔡姓女大生來台求學，卻遭30歲陳姓男子勒斃，陳男初步供稱自己是幫助蔡女輕生，但檢警仍在釐清。對此，知名法醫高大成不解表示，蔡女是來台賺錢，怎可能在異鄉輕生，猜測恐是陳男斗內求歡遭拒，才狠心痛下殺手。

【全程影音】銘傳馬籍女大生遭勒斃！台男稱「加工自殺」 高大成曝疑點這樣說

高大成14日受訪指出，透過現有資訊可知陳嫌無業，但蔡姓女大生為直播主，粉絲若要與直播主往來，無非就是靠金錢斗內，猜測恐是陳男沒錢卻靠一張嘴想發生性行為，惱羞成怒之下才殺人。

至於陳男供稱自己是協助蔡女輕生，高大成則不以為然，認為蔡女遠從馬來西亞來台求學賺錢，沒有理由選在異鄉輕生；再者，陳男透過吞藥輕生，高大成表示，吞藥會導致肝臟衰竭，不會立刻致死，若陳男真的與蔡女相約赴死，更不可能選擇勒斃的手法，因為手段過於激烈且痛苦。

事發至今，涉嫌殺人的陳嫌因吞藥遭送醫，經過多次洗胃治療，陳男已於14日下午恢復意識，院方將其從加護病房移至觀察室，但面對檢警對案情的提問，陳男閉口不答，僅表示自己身體不適需要休息，而蔡女的父母及弟弟稍早現自馬來西亞搭機，預定於今日晚間8時許抵台，落地後將趕赴殯儀館驗屍並處理蔡女後事。

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