台東民眾連署向中央及地方遞交陳情書要求開發曾允諾興建的道路，但該計畫道路位於卑南考古遺址精華區，史前館盼尋求替代方案。（蔡旻妤攝）

台東民眾連署向中央及地方遞交陳情書要求開發曾允諾興建的道路，但該計畫道路位於卑南考古遺址精華區，史前館盼尋求替代方案。（蔡旻妤攝）

史前館卑南遺址公園。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

史前館卑南遺址公園。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

史前館卑南遺址公園。（蔡旻妤攝）

台東火車站後方計畫道路貫穿卑南考古現場 居民陳情要求興建

台東火車站後站15米計畫道路從未興建，附近245位居民連署向總統府、行政院、台東縣政府及台東縣議會遞交陳情書要求開發。史前館卑南遺址公園主任高筱慧回應，該計畫道路位於卑南考古遺址精華區，現場仍有考古價值，希望集思廣義尋求替代方案。

民眾連署要求政府履行當時預留15米道路承諾，讓失去30年的火車後站繁榮起來。民眾代表林宜山受訪時表示，1993年興建台東新站時，居民期望規畫後站為住商用地。

未料後站發現卑南遺址，後站土地被徵收為國立史前文化博物館用地，還計畫幾條大路通往車站及市區，然而史前館並沒有依計畫建館於此，而改興建今卑南文化公園，變更該區幾條主要聯外道路計畫。

當地居民1994年間抗議當時政府徵收理由與事實不符，時任縣長陳建年邀請史前館籌備主任陳義一與農民協調，答應居民陳情改道後，新設道路預留寬15公尺路基。時隔近30年，台東站成為沒有後站的火車站，後站現在依然蕭條。

史前館回應表示，史前館於籌備時期雖有就地興建遺址博物館的討論，但由於地下遺址文物保存安全考量，經專家學者評估實不適合於原址興建大型建物，故規畫為遺址公園。

史前館指出，陳情民眾所指計畫道路貫穿卑南遺址公園內的「考古現場」戶外展示場，考古現場挖掘露出的現地遺址是距今3500年前卑南文化大型聚落布局與家屋結構，是國內少數珍稀的聚落型考古遺址，也是卑南遺址重點保存區域。

該區域具有重要文資價值，因此被台東縣政府將其納為列冊遺址，值得國人重視及共同戮力保存，而開闢道路牽涉很多單位，因此希望尋求更好解決方案。「考古現場」吸引相當多對於考古有興趣的民眾前來參觀，成為卑南遺址上最具特色之景點。時至今日，發掘坑內史前家屋基礎遺構已完整呈現，估計遺構下方尚有埋藏，為不破壞聚落遺構現象，目前雖已暫停發掘，但保留出土之遺跡已透過天橋串聯至月形石柱，透過解說導覽、展示解說牌、以及相關推廣教育活動，持續讓民眾、遊客親近遺址。