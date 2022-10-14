立法委員洪孟楷連續2年攜手國寶集團「北海福座」捐贈1000箱價值50萬元的民生物資予八里區弱勢民眾，今(14)日在八里區公所舉辦愛心物資捐贈儀式，並透過八里區公所及各里里長將千箱愛心物資，送到低收入戶、中低收入戶等弱勢族群約750戶及境內愛維養護中心、樂山教養院及華山基金會等社會福利機構，為疫情衝擊之弱勢族群增添一股溫暖。

國寶集團福座開發陵園事業群協理吳明樺表示，國寶集團以「北海福座」起家，積極朝向「生活、創新、公益、科技及環保」等五大願景邁進，長期以來致力於關懷弱勢族群；國人慎終追遠祭拜祖先往往會祭拜供品，因生鮮供品不耐久存，為珍惜物資，近年將供品轉換成乾糧，藉由祭敬先人同時發揮社會關愛精神，將物資捐贈給需要的人，每箱愛心物資內含有白米、麵條及油鹽等民生必需品，關懷回饋八里弱勢，北海福座在全國共7座寶塔，希望未來將這樣的善舉推廣至全國，秉持回饋地方之精神，關懷全國各地弱勢民眾。

洪孟楷則指出，國寶集團「北海福座」長期以來致力於唐寶寶、環境保護、地方弱勢族群關懷，善盡企業責任，今天在八里舉辦愛心物資捐贈儀式，捐贈千箱愛心物資予地方弱勢家庭，且提供的物資都是民眾喜愛的品牌，相當用心。

八里區長陳炳仲表示，雖然國門逐漸開放，但有許多民眾受疫情影響經濟收入，感謝洪孟楷委員媒合國寶集團「北海福座」捐贈八里區弱勢族群愛心物資，希望透過北海福座的拋磚引玉，吸引更多的企業投入公益，善盡社會責任回饋地方，也感謝里長多方協助，將這份愛心分送到需要幫助的弱勢家庭及不同的網絡單位，讓這份愛心能持續延續。