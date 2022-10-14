不少人喜歡喝茶，不過每一種茶的發酵程度及冷暖性質都不同，所以適合的人也不一樣，近日中醫師余雅雯分享三種茶類，指綠茶性質偏涼，適合夏天、體質燥熱者飲用，紅茶適合胃寒者，而青茶則須視發酵程度而定。

中醫師余雅雯在臉書提到，綠茶類的屬於不發酵茶，例如綠茶、龍井茶，採茶完經過炒菁，沒有經過發酵，兒茶素未被破壞，有抗氧化力，茶湯呈現淺碧玉色，喝起來口感清爽，可以搭配愛玉、仙草或水果等，不過性質偏涼，適合夏天或體質燥熱飲用，不過體質偏寒要少飲用，有胃痛症狀或經痛的女性不宜多喝。

紅茶類則是全發酵茶，有經過發酵階段，當兒茶素和氧化酶碰在一起，又遇到一些氧氣，產生初步發酵，茶湯呈現暗紅色，口感溫潤甜香，適合胃寒者，可以添加珍珠粉圓、布丁、芋圓、鮮奶，讓口感更加滑順，也不妨嘗試搭配中藥類的材料，例如乾薑、紅棗、枸杞及桂圓等，煮成養生茶，有活絡氣血的效果。

最後是青茶類，也就是半發酵茶，常見的有烏龍茶、包種茶、鐵觀音及東方美人茶，經過炒菁後，將茶葉拿去高溫炒，讓發酵度控制在想要的階段，而發酵越低的茶葉以花草香氣為主，例如包種與高山茶，而發酵越多，則會呈現更多熟水果風味，例如鐵觀音、東方美人茶，具有抗氧化的效果，還可以熟成暖胃，可搭各種食材一起飲用。