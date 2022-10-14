新北市勞工局、民政局、青年局攜手新北榮服處，今在新北市府6樓大禮堂舉辦「屆退軍人、青年暨榮民聯合徵才」，邀請46家廠商，提供逾2600個職缺。勞工局統計參與活動425人次，投遞履歷數296人，擬錄用數121人，初步媒合率41％。

勞工局長陳瑞嘉致詞時表示，全台唯一針對「屆退軍人」的徵才活動邁入第9年，藉由跨局處合作，協助退役軍人順利接軌職場。勞工局持續推動「青年就業三箭」計畫，讓青年找到理想工作、職涯不徬徨。

陳瑞嘉補充，隨著防疫政策逐步解封，今日多達4成職缺來自旅宿餐飲業，顯示產業復甦，需廣徵人才，勞工局馬拉松式推「周周有徵才」，協助產業找到好人才、勞工朋友找到好工作。陳瑞嘉也提醒，求職詐騙頻傳，求職前務必評估工作內容與薪資是否合理，面試時切勿隨意交付個資、錢財，如遇有不實徵才致權益受損，可向市府提出申訴以維權益。

青年局長錢念群表示，新北提供一生一次的「青年，好險有你」保障，歡迎義務役退伍青年提出申請，一年期的免費保險，包含團體傷害、職災傷害及醫療保險共61萬元。

民政局副局長楊薏霖表示，9年來跨局處合辦徵才，成效很好，祝福所有求職者找到合適工作，並在新北落地生根，結婚生子；榮服處長周興國說，為輔導退除役官兵穩定就業，同一單位就業3個月以上者，每月可領取4000元至12000元就業穩定津貼，歡迎多加利用。

就業服務處表示，將持續推出聯合徵才活動，19日在板橋崑崙公園市民活動中心、20日在三重正義市民活動中心、28日在新店中央市民活動中心2樓、11月10日在五股勞工活動中心。