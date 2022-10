烏克蘭臨時被占領土收復部今天晚間表示,過去一個月,烏克蘭武裝部隊已從俄羅斯占領的領土收復600多個聚落,其中75處位在具有高度戰略性的赫松州(Kherson)。

烏克蘭臨時被占領土收復部(Ministry for Reintegration of the Temporary Occupied Territories)表示,約有502個被收復聚落位在東北部的哈爾科夫州(Kharkiv)。

路透社報導,烏克蘭軍隊9月在哈爾科夫州向前推進深入俄軍戰線。

此外,有43個收復的聚落位在頓內茨克州(Donetsk)、7個位於盧甘斯克州(Luhansk)。烏克蘭臨時被占領土收復部在官方網站發布的聲明中表示:「獲得解放的烏克蘭領土面積已大大增加。」

路透社無法獨立證實這些戰地消息,烏克蘭軍方和總統府也未立即證實這些消息。

由於烏軍在東北部、東部和南部戰線迅速推進,莫斯科當局9月底將赫松、頓內茨克、盧甘斯克和札波羅熱(Zaporizhzhia)等烏克蘭4州納入版圖,基輔與西方皆譴責這項舉措是非法的。

鑒於俄軍與烏軍持續交戰,俄羅斯扶植的赫松州首長今天已呼籲當地民眾撤離到其他地區。