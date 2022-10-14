國民黨台北市長參選人蔣萬安（右），14日參訪渭水驛站及拜會義美總經理高志明（左）向他請益食安議題。（鄧博仁攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安（右），14日參訪渭水驛站及拜會義美總經理高志明（左）向他請益食安議題。（鄧博仁攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安（見圖），14日參訪渭水驛站。（鄧博仁攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天下午參訪渭水驛站並拜會義美總經理高志明，由於義美食品過去被認為立場親綠，拔樁意味濃，蔣萬安說，替人民做事不需要分藍綠，讓台灣更好的是我們共同的心願。

蔣萬安表示，今天拜會高總經理，最重要的就是請益，也了解義美在80多年如何在食品安全，還有整個行銷協助台北市，雙方交換意見共同討論，也很希望台北市政府和義美可以攜手，讓台北市更好。

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天下午參訪渭水驛站並拜會義美總經理高志明。（楊亞璇攝）

蔣萬安說，義美在台北深耕超過80年的品牌，且一直是非常熱心公益，尤其感謝去年疫情嚴重的時候，義美捐款300萬元給北市府協助台北市民度過難關，他參選以來一直主張公私協力，就是希望結合民間力量，讓台北市更加繁榮進步，今天來拜會高總經理，希望未來有機會，大家可以一起為台北市打拚。

至於是否有特別聊選舉？蔣萬安表示，其實就是包括食品業觀光的發展、城市美學交換意見，也很希望未來將這些討論的事項落實。他也表達未來希望能夠公私協力、結合民間力量解決台北市問題，自己參選以來，強調有下而上形成共識，和民間企業攜手合作，共同為這座城市注入創新活力。

蔣萬安也說，高高志明有給他很多的建議，他對於台北市很多政策以及市政的規畫也很有想法，針對這個部分交換一下意見，包括怎麼樣來落實食品安全，就整個城市美學的規畫還有包括未來後疫情時代的產業、食品業，還有民生服務業等，如何來協助產業幫助民眾，他很希望未來跟民間企業一起共同努力 。

至於蔣渭水也是對抗威權時代的代表人物，對於參觀展覽的感想，蔣萬安表示，蔣渭水當時診斷台灣的病因是「知識營養不良」 ，包括體質還有道德都嚴重衰敗，蔣渭水認為文化運動是唯一根本治療的解決方法，在1921年跟同志們共同創辦了影響台灣深遠的台灣文化協會，也對之後台灣人的集體意識文化起了非常大的幫助。

蔣萬安表示，對於義美能夠這麼用心的保存，大安醫院的舊址，就是能夠就是提醒台灣民眾對於過去的段歷史的重視，也強調那段歷史的重要性，他非常的感佩也感謝。

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天下午參訪渭水驛站並拜會義美總經理高志明。（楊亞璇攝）