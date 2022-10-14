苗栗市公所舉辦社區營造成果發表會，在苗栗市新英里杜石地舉行。（謝明俊攝）

苗栗市公所舉辦社區營造成果發表會，在苗栗市新英里杜石地舉行。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊、苗栗市長邱鎮軍共同主持社區營造開幕。（謝明俊攝）

苗栗市長邱鎮軍與市代會主席楊喬安全力推動社區營造。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊欣賞美麗的客家藍染。（謝明俊攝）

苗栗市公所積極推動社區營造及村落文化發展，特別與聯合大學工設系教授徐義權合作，帶領學生將曾獲得巴黎國際發明展金獎的絲瓜絡，帶入社區替代塑膠袋，並選定茶、陶、粄、染等4項客家傳統工藝推廣進入社區，苗栗市長邱鎮軍14日主持成果發表會，未來公所將導入EGS概念，以市民廣場作為絲瓜栽種示範點，擴廣絲瓜種栽，增加農民收益。

苗栗市長邱鎮軍與市代會主席楊喬安非常重視社區發展、營造，來打造低碳永續的宜居城市，市公所透過在地培力，安排系列課程，讓更多有興趣的社區及民眾加入，並結合在地力量如：貓裡客家學苑、苗栗市貓裡休閒農業區、老家生活藝文空間、嘉盛社區客家粄仔工坊、以及聯合大學工業設計系的師生協力完成。

苗栗市公所推動的社區營造計畫中，以苗栗客家在地的茶葉、陶藝、客家粄和客家藍染為主軸，並將四種特色農產品，以絲瓜絡的特色包裝，來增加產品的特殊性，絲瓜絡是由聯合大學工設系教授徐義權帶領學生們，在2021年的巴黎國際發明展中獲得了金牌獎，採自天然絲瓜的絲瓜絡，以往在農家中多半用來清洗物品，徐義權師生則賦予絲瓜絡更多的用途，用絲瓜絡來代替塑膠包材，不僅有良好的防撞保護作用，也能重複使用，還可以在自然環境中自然分解。

徐義權表示，他現在全力推廣家家戶戶種植絲瓜，前面2批生產的絲瓜，農民可以販售或自用，最後一批絲瓜則可以交給他作成絲瓜絡，剩餘的絲瓜藤還可收集絲瓜露，真是一瓜多用。

苗栗市長邱鎮軍表示，未來市公所將導入EGS概念，以市民廣場作為絲瓜栽種示範點，輔導農民廣泛栽種，增加農民收益，並提高市民低碳環保意識。