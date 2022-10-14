台北市議員徐巧芯。（本報資料照片）

民進黨台北市長參選人陳時中13日晚間接受電視節目專訪，被問到團隊任用爭議多的人，陳時中則說，「他已經上船了，我們就是同一條船的人」。對此，國民黨台北市議員參選人徐巧芯在臉書驚訝表示，如果有一天成為側翼統治的台北市，實在太可怕、太驚人啦！

民進黨台北市長參選人陳時中13日晚間接受電視節目專訪，對於仇恨值高的議題，陳時中說，「我自己知道揹滿了箭靶，但我沒有想到，這會有說很高的一個仇恨值」。至於名嘴周玉蔻事件對民調的影響，陳時中說，應該是有一些影響，不過， 他很清楚的人設就是「不會去牽拖別人」。

有來賓詢問陳時中，競選團隊任用爭議多的人（媒體認為是在指「焦糖」陳嘉行），陳時中則說，「他已經上船了，我們就是同一條船的人」。

對此，國民黨台北市議員參選人徐巧芯在臉書驚訝表示，讓焦糖把選舉變成鬧劇她個人是強力贊成啦，但如果一直都在船上，這樣太危險～～如果有一天成為側翼統治的台北市，實在太可怕、太驚人啦！