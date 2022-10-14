2050淨零碳排已是世界趨勢，台灣也提出相關路徑圖及策略規畫，而這攸關城市發展及產業永續的百年大計，藍綠陣營屏東縣長參選人紛紛提出相關能源政策，並針對廢核與否各自論述，希望爭取選民認同。

民進黨屏東縣長參選人周春米表示，在核三廠除役關鍵時期，提前評估對恆春及鄰近地區造成的經濟影響和社會衝擊，也讓民眾充分了解後續電廠轉型等工作執行情形，並建立溝通平台，讓核三廠充分掌握在地居民需求。

對於民進黨的非核家園目標，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉則有不同意見，他直接表態說，自己是支持核能發電的；蘇舉例，歐盟宣布核能為綠能，南韓新任總統批評前朝去核是愚蠢政策，日本也重啟核能電廠，就是因為發電成本太貴，不得不重新仰賴核能。

蘇清泉認為，核三廠效能在世界排名前5，這30年來從未發生任何事故，2個爐一年可發電200億度，每度電賣3元、成本僅7毛，1年淨賺400多億元，根本沒有必要廢核去用高汙染的火力發電。