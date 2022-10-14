台灣看牙很方便，但如果半夜牙痛無法求助牙醫，真是令人驚悚的人生經驗。有牙醫教授此時緊急應對之道，包括若採冰敷舒緩疼痛，但冰敷5~10分鐘就要休息，待臉頰回溫後才能進行下一輪冰敷，否則可能造成組織損傷。

牙醫師黃文龍在臉書表示，因牙痛原因眾多，可能是蛀牙引起的疼痛，或是咬合力道太大讓牙齒搖晃疼痛等，但若半夜或晚上疼痛，一時約不到醫師，或遇到診所都關門，都是讓人難以忘懷的恐怖經歷。他因此傳授應急之道，讓民眾先暫時舒緩疼痛，待次日找牙醫根治牙痛問題。

他表示，此時不要過度冰敷，因為冰敷雖可暫時舒緩疼痛，但也可能使腫塊內部血液流動惡化並造成組織損傷，因此冰敷5~10 分鐘就要休息，等待臉頰回溫後才繼續下一輪冰敷，民眾也可考慮市售冰敷貼片，若要使用冰塊則不應直接含進嘴裡，反而會刺激牙齒的神經，引發更劇烈的疼痛。

黃文龍並表示，突然牙痛之際，避免咀嚼食物，若肚子餓需要進食，可選擇較軟的食物如粥、優格等，但仍要避免刺激到疼痛的部位。針對有些人會在牙痛時用吸菸喝酒來分散注意力，他表示，「酒精會刺激蛀牙牙齒的神經，抽菸會刺激牙齦，讓人更痛，此時應避免菸酒。」

可做的部分則包括清潔口腔及服用止痛藥。他表示，患者可用溫水漱口，並輕輕用牙刷清潔牙齒牙齦邊界，有助減少造成牙齒刺激的原因，進而舒緩疼痛；此時可服用藥局的止痛藥，但要按照建議劑量服用，使用前也應諮詢藥師，不要因為疼痛在短時間內大量使用，反而對身體產生危害。