近日印度驚傳電梯致死意外，一名患者躺在擔架上準備送往醫院時，人才剛推進住家電梯，不明原因突然往下墜落，短短17秒畫面在網路引起討論，看完心臟幾乎要跳出來。

Ye kaise hua ?😢😢😢😢😢



Pray that the patient and staff are safe ?



Unsafe #Elevator pic.twitter.com/wF9k3DPlz0 — Rupin Sharma IPS (@rupin1992) October 11, 2022

綜合印媒報導，驚險場面就發生在孟買高級地段包里瓦利（Borivali）一棟大廈，74歲老翁帕蒂爾(Ratan Patil)當時因意識模糊，整個人倒臥擔架上，在2名醫護人員陪同下準備送往醫院。一人先在前方將患者推入電梯，另一人隨後協助，沒想到才推到一半，電梯突然不受控的往下墜，現場所有人促不妨及，愣在原地幾秒才出手拉回擔架，速度過快導致老翁頭朝下栽進深淵，被救出時全身多處重傷，最終情況惡化不治。

生死一瞬間的過程全被監視器錄下來，短短17秒畫面在推特傳開，可以看到，事發當下一旁的婦女也試圖與電梯搏鬥，伸手想抓擔架，卻眼睜睜的看它消失在前。連網友看完都不敢相信，直呼「太離譜」。