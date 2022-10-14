台灣國門13日重啟，睽違2年半日月潭14日迎接從泰國首批來台旅客，日月潭國家風景區管理處盡地主之誼，特別前往水社碼頭歡迎，並致贈遮陽帽及日月潭紅茶等當伴手禮。泰籍旅客說，他很想念台灣夜市美食、台灣啤酒，台灣一開放就搶搭首發團來台，首度到好山好水的日月潭，希望能夠玩得開心。
首批抵達台灣的泰籍旅客，14日陸續抵達日月潭觀光，其中一團29人先到埔里鎮Cona’s妮娜巧克力觀光，下午抵達日月潭搭船。另有30人團則先在水社碼頭邊明湖餐廳用餐，再搭船遊日月潭，到日月潭文武廟參拜後離開，都沒有在日月潭住宿。
泰籍小朋友說，出國旅遊讓他覺得興奮又好玩，尤其是日月潭這個地方的風景真的很美。另一名泰籍男子則說，疫情爆發前他曾3度來台灣旅遊，疫情期間國境管制無法來台，當台灣國門一開放，立即報名旅行團到台灣，逛夜市吃小吃、喝台灣啤酒。
遊艇業者表示，疫情爆發以來，只有零星散客，推出搭船一日券50元也沒多大效用，苦苦熬了2年，總算迎來首批外籍團客。船長范傑琳則說，疫情期間，日月潭湖面上1艘船都沒有，近日疫情趨緩，假日才有1、2艘船在湖面行駛，「等了2年多，終於盼到外籍旅客包船了」，期待快恢復觀光榮景，回歸正常生活。
飯店業者指出，潭區住宿價格比較貴，很少外籍團客入住，主要仰賴外籍自由行旅客，不過台灣國門比其他國家晚開放，希望政府能向海外多行銷台灣旅遊，讓更多外籍旅客來台自由行活絡經濟。
日月潭管理處長簡慶發強調，總算挺過觀光低潮，由於日月潭有多元旅遊主題活動，相信隨著邊境解封，勢必迎來更多國際旅客，為日月潭創造另一波觀光高潮。
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