雖然近來中共官媒不斷發聲以及當局種種做法顯示動態清零政策將不放鬆，但，國際貨幣基金組織(IMF)駐中國高級官員預計，中國可能到明年下半年才會退出動態清零防疫政策，呼籲北京當局採取更多貨幣和財政刺激措施支持經濟。

IMF駐華代表處首席代表史蒂文•巴奈特今（14日）受訪時說，IMF認為明年下半年中國可具備退出動態清零防疫政策的條件。

據IMF估算，動態清零政策打亂經濟發展，今年中國GDP增速或降至3.2％。巴奈特說，2020年和2021年動態清零政策在中國實施效果很好，但今年由於新冠的高度傳播性，上海等大城市實施封控管理，經濟損失慘重。

巴奈特稱，中國人行已下調利率，政府也加大了基礎設施投資力度，中國仍有空間出台更多經濟刺激措施。他提到，中國決策層應更側重扶持消費而非投資，可更有效地拉動內需。雖然中國通膨水平較低，貨幣政策還有「保持寬鬆」的空間，但財政政策才是「關鍵」。

中國國務院聯防聯控機制昨日強調要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅決整治「層層加碼」；要不斷提升疫情防控科學精準水平，疫情防控不能簡單化，不能以「靜默」代替管控。