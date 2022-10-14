這樣的浴室你給幾分？一名裝潢師傅日前接到案子，要將浴室打掉翻新，但原先的裝潢看似用沒多久又充滿質感，讓他不禁感慨「有錢真好」，而貼文曝光後，卻有不少人認為，浴室的空間配置不佳，沒裝設乾濕分離是一大敗筆。

原PO在臉書「爆廢公社」分享兩張照片，只見一間浴室看似才剛裝潢不久，牆面是白灰色的大理石紋，地面瓷磚則是耐髒的深灰色，牆上鏡子背面還能開燈，雖然空間不大但頗有質感。不過原PO卻表示，這麼漂亮的廁所要整個打掉重建，「真的很怨嘆，有錢真好，我住家廁所比這舊100倍還在用」。

貼文一出，引來不少網友留言，「屋主有錢沒地方花」、「應該是有漏水到樓下」、「有錢人沒事多多改造空間，師傅們才有更多工作機會，皆大歡喜哦」、「還是覺得廁所有對外窗比較好」、「有遇過東西都新的沒用過，屋主想換自己喜歡的，也是拆光光」。

有不少網友認為，這間浴室沒有裝設乾濕分離是一大敗筆。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

其中最多網友認為，洗澡的區域和馬桶沒有區隔，沒做乾濕分離是一大敗筆，「馬桶不是免治馬桶，淋浴跟馬桶在一起，也沒有乾濕分離，這樣的廁所格局真的不是很好」、「這擺放位置真的有一點怪」、「應該是想搞個乾濕分離吧」、「洗手台跟馬桶位置都很奇葩啊」、「廁所用這麼漂亮沒乾濕分離，扣分」。