陳姓男子2013年至去年起，夥同多名友人以代操期貨、投資海外基金及透過國外交易平台投資期貨名義，對外詐取資金，9年來吸金11億元，並將資金轉往境外銀行隱匿，但經檢舉後，新北地檢署昨指揮兵分多處搜索，查獲多項物證，認為陳男涉犯銀行法、詐欺、洗錢防制法、期貨交易法等罪嫌重大，聲請羈押禁見獲准。

新北地檢署黑金專組主任檢察官洪三峯、檢察官陳柏文昨日指揮台北市調查處機動工作站、台北市刑大等執行搜索，前往台北市、新北市多處地區，查扣契約書、電磁紀錄及價值數百萬元的出售房屋價金，並約談陳男等9名被告、6名證人到案說明。

檢方指出，陳男等人長年以代操期貨、投資海外基金及透過國外交易平台投資期貨名義，承諾返還本金外，還欺騙被害人會約定給付高額紅利，對外吸取資金，除了用詐欺話術騙取資金，後續再利用銀行帳戶，將吸收及詐取的不法資金用現金提領，或是多層轉匯支付給投資人，以此支付約定獲利或償還投資本金。

若被害人想要贖回投資本金，陳男等人也要求匯款至布萊克威爾公司、亨達外匯公司等境外銀行，隱匿、掩飾不法資金的本質和來源。

檢方指出，陳男涉犯銀行法、詐欺、洗錢防制法、期貨交易法等罪嫌疑重大，有相當理由及事實認為有逃亡、勾串共犯、證人、湮滅證據及反覆實施詐欺犯罪之虞，因此聲押禁見獲准，其餘7名被告則以3萬元至10萬元不等金額交保。