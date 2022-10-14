台北國賓大飯店於本月啟動危老改建工程，旗下A CUT牛排館、國賓粵菜廳及國賓川菜廳搬遷至遼寧街177號2樓，更名為國賓中餐廳，籌備半年時間復刻經典，將於明（15）日全新開幕營運，大樓內有四片三米高的深橄欖綠大門彷如中山北路的綠蔭樹廊，複製過往在中山北路旁的印象，手扶梯天花板上三盞Verpan spiral金色瀑布三環垂吊式吊燈，與深咖啡色牆面倒映的螺旋流光相映生輝。

上到二樓首先映入眼簾的是A CUT牛排館迎賓區的「瑪瑙寶石吧檯」成為第一個亮點，鑲滿大面寶石，鵝絨色亮光絢爛，吧檯桌面選用咖啡金色馬鞍皮，平衡視覺空間，濃厚的真皮風味更強化質感，在未入主餐區前，先以「品酒空間－A Bar」，使顧客欣賞戲劇般的空間；轉身踏入主餐區，陽光穿透整片落地窗灑落在桌上與窗外老樹綠意盎然相映成趣，運用自然光的層次表現營造不同時段的餐廳氛圍，地板以對比色強烈的純羊毛地毯鋪底，古典精緻的桌椅與天花板的「捷克水晶燈飾」點綴其間，使光線折射與照明產生「藝術殿堂」之感，進口沙發營造出空間的舒適優雅，享受獨一無二的佳餚品酒時光。

國賓粵菜廳及國賓川菜廳連續3年榮獲米其林餐盤推薦，此次搬遷，將兩廳合併為國賓中餐廳，以「頂級精緻粵菜料理、最好的川菜靈魂」為主軸，粵菜主廚精挑細選鮑參翅肚，用高超手藝烹調頂級美味；川菜主廚至四川成都學習取經，帶回最道地的四川料理，讓貴賓在一個餐廳內可以品嚐到兩個菜系的經典菜餚。主餐區以藍紅色方格地毯鋪底，牆面掛有原飯店大廳的「夜宴圖」，黃色方塊燈飾襯托中式古典意境，與暗紅色牆面形成對比，以中國風混搭現代感的創意美學，主餐區座位數46席，呈現一靜謐雅致的精緻中餐廳，用餐氛圍更加時尚高雅。

Corner Bakery 63國賓麵包房，每日烤製出爐的新鮮麵包，將近傍晚時分就會全部售罄，尤其鳳梨酥深受日客喜愛，法式麵包擄獲歐美客芳心，大受歡迎。所以在6月初開幕的民生門市之外，遼寧新址也設有麵包、蛋糕櫃及國賓經典鳳梨酥、牛軋糖的伴手禮專櫃，以五星級的烘焙手藝，當天烤製各款經典麵包以專車送達，讓您品聞到的是麵包香，吃進去的卻是幸福感，所有產品現場均可接受預訂。