隋棠將於22日過生日，Valextra為她準備品牌經典Iside羊紙白包款以及同款蛋糕，提前為她慶生。（吳松翰攝）

女星隋棠日前出席Valextra微風信義百貨舉辦品牌上市暨開幕記者會，分享自己挑包款的準則，「我喜歡比較簡約、但是充滿細節的包款。」因此Valextra的包款讓他愛不釋手，此次他以黑色連身套裝搭配Iside Mini Intarsia 手提肩背包亮相，但是她透露粉色的粉色的Valextra Iside Micro手提肩背包，也讓他難以抉擇「我很喜歡這個顏色，很亮但又不會過於少女。」也因此在活動尾聲換上此包款，一圓心願。另外，22日即將迎來生日的她，品牌也特別為她準備Iside羊紙白色的肩背包，以及同款蛋糕讓她直呼好驚喜。

Valextra Iside Mini Intarsia手提肩背包，11萬6000元。（Valextra提供）

Valextra Tric Trac Polka Dot肩背包，8萬元。（Valextra提供）

Valextra創立於1937年，由設計大師Giovanni Fontana為滿足時空背景下的飛行差旅需求而創立，故各項包款皆兼具時尚的外觀與功能性，而Iside包款是品牌最經典的設計之一，其中最新一季還推出新一季的Iside包款推出琥珀色與牛奶薄荷色、裸色、牡丹粉色和泡泡糖粉色以及拼接款式，同時為符合旅行需求，該包款還有推出專屬的雨衣，同時滿足穿搭需求以及天氣需求。

Valextra進駐微風信義百貨一樓。（Valextra提供）

此次在Valextra微風信義百貨店中，除上述的包款外，還有另一經典Tric Trac系列及全新推出的Nolo系列，前者以建築外觀為靈感，以左右拉皮革飾塊打開包款為特色，中性的外觀不論男女都十分合適;後者則是向來低調的品牌，首次於包款鎖扣增添V字凹口，低調呈現可作為品牌識別的設計。

Valextra Tric Trac裸色肩背包，7萬500元。（Valextra提供）