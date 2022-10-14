第七屆屏東電影節決選作品出爐！入選團隊歷經一個半月駐地拍攝，最終拍攝出10部精彩成品，14日在屏東市國賓影城舉行首映會，把最好的屏東透過大螢幕呈現給大家，一起見證「屏東Come True」！

屏東縣長潘孟安表示，此次屏東電影節首映會後，10月15日也將在東港鎮，及10月22日恆春鎮舉行2場下鄉放映活動，誠摯邀請民眾來欣賞屏東影片，場場免費、主辦單位更貼心準備可樂及爆米花，早鳥民眾還有機會領取限量精美好禮，歡迎民眾逗陣來看電影。

此次也邀請評審團召集人林方詡及評委蕭霈雯到現場，與民眾一同觀影，電影節策展人蕭霈雯表示，非常榮幸能擔任電影節評審及監製，先前和入圍團隊討論，看著團隊運用原先劇情搭配屏東美景、融入在地特色，動靜之間呈現出新一代的創作能量，覺得相當感動。

今年屏東電影節以「屏東Come True」為主題，以未來為主軸拍攝的《新世紀最棒的旅行》，透過虛擬元宇宙對應真實屏東的好，並以未來題材呼應主題，具有科幻創意。

此外，有2部影片在東港鎮拍攝，《酬神扮仙》融入許多漁村場景，並選擇在地小人物視角來自然展現出在地文化；《我的水鬼爸爸》則是挑戰溫馨靈異題材，片中水鬼與陰陽眼的女主角互動自在流暢，讓人期待故事發展與結局。

另外《聖堂捍衛戰》透過2位小朋友視角帶入原住民及客家文化，觀眾透過童趣的辯論體驗到充滿人文特色的教堂故事及場景；《那年夏天，我的初體驗》則是選擇佳樂水風景區及一樹成林的白榕園為主要場景，藉由2位網紅拍攝影片時對立及和解的過程，帶出在地特色。

屏東的海一向也是電影節參賽團隊發揮的重點特色，此屆唯一的紀錄片《吹南國的風，餐桌上的屏東》，即是以春日部落為出發點，以一位廚師串連起芒果青農及阿美族海獵人，讓返鄉青年匯集到主廚的廚房，化為一道道充滿故事的料理。

《海洋捎來的信》由台日混血的女主角遇上漁村在地青年，展開一趟屏東尋根之旅；《前往海邊的路》則描述一位失意青年，負能量滿到懷疑人生，到屏東想結束生命，卻意外體會一場奇遇。

《三百擊》故事主角是一位在意外中失去左腳的外送員，最後在身障舉重賽的準備及參與過程，找回生命價值；《人生大浪》則是改編自真實故事，運用「海浪」節奏呈現劇情，並帶出漸凍症病人的心路歷程。