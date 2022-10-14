AKIRA為配合錶款，自己費心思搭配穿搭。（羅永銘攝）

41歲日本天團EXILE團長AKIRA，不久前與妻子第一名模林志玲一起回台，兩人現育有1子，升格父母後林志玲已兩度在台公開出席活動，14日是人父AKIRA暌違2年多首度在台露面，擔任宇舶錶活動嘉賓，他一現身便用中文問好：「大家好我是EXILE的AKIRA，好久不見，平時的日子謝謝。」還補1句：「當爸爸很開心，不會累。」

現場AKIRA被問到徐熙媛（大S）的韓星老公具俊曄，儼然已是好男人、好老公的代名詞，會不會擔心「國民姊夫」稱號被搶走？AKIRA大方說：「只是想恭喜他們，其實當時接受這個稱號，是媒體好意的祝福，並沒有覺得這個稱號被拿走，覺得他們是很幸福的一對。」

AKIRA現在身兼數職，是EXILE團長也是人父，又接下日本磐田市宣傳大使一職，他說：「以前時間調配以自己為主，這1年有了小孩，就以小孩為主，今後會更準確去分配時間，還是會留時間給家人。」在疫情期間，AKIRA無法台日來去自如，有退掉一些活動邀約，但是EXILE在日本還是有演出，「還好這些時間有志玲在家照顧小孩，對她充滿感謝。」接下國境逐漸開放，AKIRA不論自己或者團體，都希望年底有好消息可以跟台灣粉絲宣布。

AKIRA是宇舶錶首位找來的日本籍台灣品牌大使，今品牌總監分享，會找AKIRA是因夫人林志玲牽線，還說AKIRA跟宇舶錶都追求第一、追求完美，兩者有諸多相似之處，「但AKIRA更厲害，我們追求第一，他是追到第一美（林志玲）。」