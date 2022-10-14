高雄毛小孩真幸福！高雄市政府創全國先例，由市府帶頭舉辦「員工寵物友善日」活動，讓市府同仁帶著家中的毛小孩一起上班趣，減少毛小孩「獨守家門」的時間。(高雄市農業局提供／林雅惠傳真)

高雄毛小孩真幸福！高雄市政府創全國先例，由市府帶頭舉辦「員工寵物友善日」活動，讓市府同仁帶著家中的毛小孩一起上班趣，減少毛小孩「獨守家門」的時間，市長陳其邁也利用午休時間，和員工及毛小孩們熱情互動，現場充滿歡樂氣氛。

高雄市政府農業局表示，近年因受新冠疫情影響，市府同仁在此期間常常加班為防疫打拚，為舒緩同仁工作壓力，增進職場和諧氣氛，今天特別於鳳山行政中心舉辦「員工寵物友善日」活動。

農業局長張清榮表示，此次活動創全國先例，鼓勵轄內各公私立機關團體或學校參考仿效；市府動保處在與全國性台灣動物保護行政監督聯盟、社團法人中華民國保護動物協會、社團法人台灣愛狗人協會等團體多方請益研商後，在11日的市政會議中提出高雄市動物保護短中長期計畫。

計畫包括廣設各類型寵物友善公園（活動區）至少達60處、持續推動友善寵物空間及友善大眾交通運輸，更規畫發行友善寵物卡，提高毛孩外出福利等，陳其邁也在會議中指示，讓動保處逐步營造高市成為友善動物城市。

台灣愛狗人協會理事長詹博娜表示，市長陳其邁在擔任立委之時，就曾為了友善動物提出了公寓大廈管理法修法、寵物用藥問題等，還以身作則收養了遊蕩毛孩，除了比市長本人還火紅的陳小米，還有另個喵星人Muji，市府推動的各項動保政策，全面妥善照顧動物的未來，值得肯定。

農業局動保處長葉坤松說，高雄市有友善寵物店家，也有寵物友善日，這一天讓同仁能夠帶寵物一起上班，市府帶頭展現一個友善動物的職場環境，未來動保處仍會透由公民參與，結合民間力量多方合作，共同提升動物保護與動物福利的工作量能，讓每一個在高雄的毛孩子更加幸福。