高市府與中央合作，打造亞灣5G AIoT創新園區，已吸引近80家大廠及新創進駐，為協助亞灣企業人才需求，經發局14日舉辦「亞灣創新．未來反轉：5G AIoT人才媒合會」，計有緯創、友達、仁寶、中華系整、HTC等14家科技大廠及新創釋出最高10萬元月薪、共逾150個職缺求才，吸引200人次以上投遞履歷。

高市府副秘書長王啓川14日在活動致詞時指出，產業轉型、增加就業是市長陳其邁的兩大優先政策，短短兩年就推動仁武產業園區、橋頭科學園區、楠梓產業園區及亞灣5G AIoT創新園區等四大園區開發，加速南部半導體S廊帶成形，為在地創造超過4.5萬個優質就業機會。

王啓川指出，亞灣擁有一流的工作與休閒環境，高市府也加碼「006688」專案，結合經濟部科專補助等中央各項亞灣計畫，目前已有中華電信、仁寶、緯創、肚肚等近80家大廠及新創進駐，未來將吸引更多一流的企業與人才來高雄發展。

他強調，人才是5G AIoT產業的根本，感謝14家業者提供150個高薪職缺，「用台北的薪資，享受高雄一流的環境與生活水準，創造美好的生活跟未來」。

參與徵才的HTC台灣區業務處長簡瑞春指出，HTC持續投資高雄，包括與大專院校進行產學合作，打造XR專業人才培訓中心，為堅實台灣XR人才努力。同時將積極培養應用服務、內容產製、數位平台等開發及創意等相關軟實力人才，達到培才、攬才、留才在高雄，讓台灣成為推動全球元宇宙創新發展的關鍵樞紐。

半導體檢測及自動化設備供應商鏵友益表示，未來3年將持續深耕高雄，因應南科高雄園區的新廠落成、人才需求擴增，恰逢經發局舉辦人才媒合會，共開出軟體工程師等十多個職缺，月薪最高達10萬元，誠摯歡迎熟悉自動化設備軟體，擁有至少5年以上業界經驗的資深人才加入研發團隊。

這次參與亞灣進駐企業徵才職缺，多為軟硬體相關工程師，包括台灣醫學影像徵求平台應用、測試開發工程及系統支援等工程師，最高月薪10萬元；新創肚肚徵求產品設計師、後端軟體及軟體開發工程師，最高月薪6萬元；緯創資通、友達光電、仁寶電腦等徵求前後端、基站通訊演算等各類工程師，經常性薪資也都在4萬元以上。

高雄經發局長廖泰翔指出，根據104人力銀行調查發現，疫情大幅改變就業市場需求，隨著全球市場解封帶動經濟復甦，加上遠距工作機會興起，高雄相對北部物價較低，有更好的生活條件，未來人才的生活及工作都將逐漸南移。加上市長陳其邁全力推動半導體及5G AIoT雙主軸發展，未來前景可期，來高雄就業是絕佳選擇。