南韓超人氣女團BLACKPINK成員Lisa有精緻臉蛋和勻稱身材，讓她擁有「人間芭比」的美名，2021年更成為全球第一美臉孔，眾望所歸；不久前BLACKPINK才帶著新專輯回歸掀起轟動，但Lisa近期造型似乎太前衛粉絲看不懂，砲轟造型師根本浪費Lisa的最美臉孔。

Lisa今（14日）在IG分享近期各種造型美照，有挑染也有整頭金髮，但目光都會被Lisa她洋娃娃般精緻臉蛋吸引，什麼髮型都能完美駕馭；而服裝也以前衛風格取向，像是內衣外穿、洞洞裝或亮粉色衣物，好險Lisa夠漂亮，證明了「人美穿什麼都好看」。

Lisa近期造型引起熱烈討論。（圖／摘自BLACKPINK Lisa IG）

不過，有部分網友忍不住砲轟造型師，應該有更適合Lisa的服裝或髮型，不解為何要浪費她的臉蛋，「Lisa跑時尚活動都有夠美，這些造型看不懂耶」、「羨慕Lisa的臉蛋，才能消化這些服化道（服裝、化妝、道具）」、「可以換造型師嗎？Lisa的美都浪費了」。

美國知名電影網站「TC Candler」每年都會評選出全球百大最美及最帥臉孔，Lisa在2020年獲得亞軍，也是亞洲第一美，2021年不負眾望成功登頂，成為全球第一美。