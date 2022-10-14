嘉義市學生使用特殊教育的線上教學系統。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（左）體驗特殊教育線上教學系統的操作。（廖素慧攝）

嘉義市政府與民間合作規畫全國首創特殊教育的線上教學課室管理系統，14日啟用，有8所國中及20所國小共1073名特教生受惠，市長黃敏惠表示，特教生的需求不能被漠視，特教生使用這套特殊教育線上教學課室管理系統，無障礙、容易用、提高學習力。

黃敏惠是前中華台北特奧會理事長，重視特教，她表示，疫情改變學習型態，針對特殊教育學生的學習需求，市府與南一公司合作，規畫全國首創特殊教育的線上教學課室管理系統，符合特教學生的學習需求，分擔教師備課的辛苦，提升師生的互動，教學也能更活潑。

黃敏惠說，這套新系統為視障生設計「報讀功能」，加入大量圖示，教材好讀；還整合視訊教學、作業繳交、學習歷程及教學資源，符合無障礙標準的教學功能，提升教材教法的發展與創新，實踐特教新課綱推動課程改革，落實CRPD（身心障礙者權利公約）的精神。

市府教育處長林立生指出，黃敏惠市長注重孩子的學習權益，推廣「普特共融」教育，市府教育團隊與南一書局合作，開發這套線上教學平台，設計易讀、易使用、具無障礙輔助的軟體，幫助需要高頻率觀看課程及反覆練習的特教學生提升專注度及學習成效。

市府教育處特幼教育科長許嘉倩說，這套系統是專門為特教生設計的線上教學軟體，不同障別有不同功能可使用，由市府委託南一開發，簽約免費使用1年，南一允諾再延長3個月，以後再議新約。

南一書局總經理蘇偉銓表示，線上教學成為學習日常，促使他們思考建構最適用的親、師、生三方的共學模組，感謝嘉義市政府的支持與協助，提供教學現場的意見，讓嘉義市特殊教育課室管理系統有更多元的功能。