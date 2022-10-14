中選會14日公布公職候選人財產申報，在台北市長三腳督部分，主要的3名參選人國民黨籍參選人蔣萬安夫妻存款最多，達1669萬；民進黨籍陳時中夫妻、無黨籍黃珊珊則各約538萬以及392萬元，另值得注意的是，三人皆有破千萬的房貸，陳更是高達逾4700萬。

根據財產申報清冊，國民黨參選人蔣萬安有宜蘭縣羅東鎮中華段土地1筆，登記在妻子石舫亘名下，取得價格為3333萬3333元；另外，石舫亘名下還有2筆建物，都在宜蘭羅東。動產部分，蔣萬安名下登記有一輛豐田的中古SIENNALE，取得價格為35萬。

存款部分，蔣萬安與石舫亘夫妻共有1669萬9681；保險部分，累積已繳751萬2989。房貸部分，石舫亘名下有1711萬9821元的房貸。事業投資部分，石舫亘投資「一起網路科技公司」50萬元。

而民進黨參選人陳時中與妻子孫琬玲，名下的不動產部分，有土地1筆、建物2筆；動產部分，1輛進口車INFINITI登記在孫的名下，購買價格163萬。另有現金12萬，夫妻存款442萬8045元，名下無有價證券。

此外，陳時中與孫琬玲名下的珠寶、骨董、字畫及其他有相當價值之財產部分，總計538萬9066元；其中，價值達20萬依規定須申報，陳時中及妻子名下需申報的有高爾夫球證30萬、珠寶40萬、樂器170萬。

陳時中與孫琬玲累積已繳保費298萬9066元，債權400萬。還有負債4743萬7151元，其中包括1927萬6786元購置自用宅、2816萬365元的房貸分期長擔。孫琬玲投資博齡牙醫診所300萬。

無黨籍參選人黃珊珊部分，名下有2筆土地，位於汐止區金龍段；建物4筆，同樣位於汐止區金龍段。動產部分，LEXUS汽車1輛，取得價格154萬。存款部分，392萬5691，保險累積已繳637萬3416。債務部分，房屋貸款1082萬1413元。