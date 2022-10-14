王彩樺的17歲小女兒黃繶帆是小樂（吳思賢）的粉絲，她這次與小樂一同參與東森《花甲少年趣旅行2》，因為民宿中有鋼琴，小樂靈機一動幫王彩樺圓夢，主動提議自彈自唱送給她的17歲小女兒黃繶帆，希望鼓勵住校的女兒，有動力面對即將到來的學測。

正當王彩樺在錄小樂彈琴時，小女兒就來電，兩人視訊了起來，黃繶帆還因此害羞興奮到手機畫面模糊，非常可愛。此時高捷突然大哥魂上身，出聲問王彩樺女兒「在學校有沒有被霸凌」，還開玩笑說：「如果有人霸凌妳，妳就跟我講，我就到妳學校，連校長都處理！」秒讓氣氛扭轉，非常搞笑。

前2天的行程雖然都深獲好評，但旅費花到僅剩不到1萬元，加上高捷隔天還安排豪華遊艇之旅，令人開始擔憂起來，只見高捷笑說：「船到橋頭自然直，了不起我留下來選縣長，拚了。」

最後，高捷果真以雄厚人脈，讓大夥免費享受豪華的遊艇、體驗豐富的水上活動，還「刷臉」帶大家到宜蘭堪稱最難訂位的海景咖啡廳，不過高捷大笑說：「這都是要還的。」