在印度市場屢創佳績的大陸手機品牌從去年開始處境愈發艱難，包括小米、Oppo、Vivo等大陸手機品牌屢遭印度政府指控逃稅，並因此遭到凍結或沒收資產。小米公司被印度法院凍結的6.76億美元後，幾經爭取已無望取回，小米甚至表示，在印度的業務實際上已被迫停止。

據《德國之聲》報導，近年來中國智慧手機品牌主導印度市場，但由於兩國間地緣政治惡化的影響，在印度的中國公司正受到日益嚴格的審查，經營環境日益惡化。今年以來小米與印度稅務部門進行司法訴訟受挫，印度法院已拒絕解除其6.76億美元的凍結資產。

報導說，專門從事金融犯罪調查的聯邦機構印度執法局（ED）表示，小米公司通過特許權使用費向外國實體非法匯款，小米則辯稱，被沒收的資產中超過84%是用於向美國晶片供應商高通公司支付特許權使用費。不過小米的陳述未被印度法院接受，解除凍結資產的要求被拒絕，導致小米的印度業務被迫停止。小米公司還說，此案已導致公司股價腰斬，在印度分公司無法支付薪資及維持正常運作。

其他中國手機品牌與科技公司在印度也同樣面臨經營環境惡化的問題，分析師們表示，雖然中國品牌深受印度消費者喜愛，但印度政府卻擔心市場被中國產品獨佔，造成其國家安全上的顧慮。未來中國品牌在印度市場將面臨更多審查與訴訟，前景堪憂。

報導指出，小米在2014年成為最早進入印度市場的中國手機製造商之一，當時市場還不發達，現在小米在印度市場銷售的99%的智慧手機和100%的電視機都已本地化生產，並將這個市場視為僅次於中國的最賺錢的市場之一。

印度已經是僅次於中國的全球第2大智慧手機市場，根據印度行業分析機構數據指出，中國手機品牌佔據了76% 的市場份額，其中小米以24%居首。

一些分析師表示，中國供應商可能因為增長過快而引起了印度監管機構的關注。過去兩年印度政府禁掉一批來自中國的應用程式，稱它們暗中將個人數據轉移到境外，其中包括了TikTok 和微信，此後印度政府加強了對陸企的各種審查。法律界人士也指出，很多中國公司不願意遵守當地法律，也未把在印度市場賺到的利潤留在當地再投資，這讓印度政府懷疑中國企業在當地投資的真實意圖。

報導說，其他中國智慧手機製造商也都面臨著類似的麻煩， Oppo、華為、Vivo等都面臨逃稅的指控，並遭到起訴與凍結資產。

分析師表示，2020年中印邊境再次爆發衝突後，印度國內的反華情緒高漲，但印度消費者對中國智慧手機的喜愛超越了政治，主要因為印度消費者對價格與性能極為挑剔，過去幾年，印度製造商與谷歌等公司合作開發針對印度的新手機，但消費者反應不佳。市場研究機構國際數據資訊（IDC）研究總監 Kiranjeet Kaur 表示：「如果比較這些手機的功能就會發現，中國智慧手機的功能要多得多，而價格只高出一點點。」