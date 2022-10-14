彰化縣政府發行長青幸福卡，每月給予1000元點數，補助搭乘彰化客運、員林客運、南投客運、中鹿客運指定路線等，今年8月擴充到將國道客運計8條路都納入點數補助範圍，14日縣長王惠美再公布，鑒於長輩就醫的需求，長青幸福卡也可以折抵健保門診基本部分負擔費用50元。
王惠美表示，彰化縣2009年開始有長青幸福卡，但不少長輩搭車使用次數不多，今年擴充國道路線，社會處非常用心，想到長輩就醫需求，本想補助就醫交通，但彰化計程車沒有車隊，較難規劃，於是與醫院合作，在徵得支持下，進行「就醫健保門診基本部分負擔費用折抵」規劃，感謝醫師公會、診所協會、中醫師公會、牙醫師公會一起參與，未來的可基本部分負擔費用折抵的醫院家數會持續再增加。
彰化縣議員劉淑芳表示，長青幸福卡是否可以擴充功能，讓看病的長輩可以折抵門診 基本部分負擔，是所有議員都非常關心的議題，縣府貼心讓政策實現，議會的所有同仁也都非常支持，相信一定可以讓長輩受益。
彰化縣醫師公會理事長廖慶龍表示，縣府團隊排除萬難，促成長青幸福卡擴大功能，折抵門診50元雖不是大數目，代表的是對長輩的尊重，也讓長輩可以感受彰化是幸福大縣，目前已有50家醫療院所加入，會持續溝通，讓更多的醫療院所參與。
社會處長王蘭心表示，將就醫健保門診「基本部分負擔費用」納入長青幸福卡補助範圍，讓更多長輩在熟悉的社區診所就醫更便利，減輕就醫經濟負擔。11月1日起長輩持長青幸福卡到本府簽約的基層診所就醫，即可使用社福點數折抵。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。