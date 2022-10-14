彰化縣長王惠美和彰化縣醫師公會理事長廖慶龍、彰化縣診所協會理事長吳祥富、彰化縣牙醫師公會理事長楊奕先、彰化縣中醫師公會常務監事陳博淵、老人代表、民意代表等，共同宣布自11月1日起，持長青幸福卡到本府簽約診所就醫時，可折抵健保門診基本部分負擔費用50元。（吳敏菁攝）

彰化縣擴充長青幸福卡功能，可以折抵健保門診基本費50元。（吳敏菁攝）

彰化縣擴充長青幸福卡功能，可以折抵健保門診基本費50元。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府發行長青幸福卡，每月給予1000元點數，補助搭乘彰化客運、員林客運、南投客運、中鹿客運指定路線等，今年8月擴充到將國道客運計8條路都納入點數補助範圍，14日縣長王惠美再公布，鑒於長輩就醫的需求，長青幸福卡也可以折抵健保門診基本部分負擔費用50元。

王惠美表示，彰化縣2009年開始有長青幸福卡，但不少長輩搭車使用次數不多，今年擴充國道路線，社會處非常用心，想到長輩就醫需求，本想補助就醫交通，但彰化計程車沒有車隊，較難規劃，於是與醫院合作，在徵得支持下，進行「就醫健保門診基本部分負擔費用折抵」規劃，感謝醫師公會、診所協會、中醫師公會、牙醫師公會一起參與，未來的可基本部分負擔費用折抵的醫院家數會持續再增加。

彰化縣議員劉淑芳表示，長青幸福卡是否可以擴充功能，讓看病的長輩可以折抵門診 基本部分負擔，是所有議員都非常關心的議題，縣府貼心讓政策實現，議會的所有同仁也都非常支持，相信一定可以讓長輩受益。

彰化縣醫師公會理事長廖慶龍表示，縣府團隊排除萬難，促成長青幸福卡擴大功能，折抵門診50元雖不是大數目，代表的是對長輩的尊重，也讓長輩可以感受彰化是幸福大縣，目前已有50家醫療院所加入，會持續溝通，讓更多的醫療院所參與。

社會處長王蘭心表示，將就醫健保門診「基本部分負擔費用」納入長青幸福卡補助範圍，讓更多長輩在熟悉的社區診所就醫更便利，減輕就醫經濟負擔。11月1日起長輩持長青幸福卡到本府簽約的基層診所就醫，即可使用社福點數折抵。