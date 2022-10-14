「社企挺台北！台北的ESG大未來」活動14日登場，展示過去8年推動台北好社企計畫的成果，迄今已支持85家次社會企業，累計增加16.7億元營收，北市產發局表示，此次活動透過社企pitch、3場論壇分享及安排20間市集展攤等，呈現社企創新解決方案。

台北市長柯文哲表示，現在面臨少子化、高齡化、極端氣候等狀況，宜居永續城市非喊口號，需要政府與民間力量一同完成，台北好社企計畫已推行8年，支持85家次社會企業，累積營收更達16.7億元規模，同時創造1210個工作機會，讓社會創新的力量分別在減碳循環、環境保護、食農創新、社會共融、教育創新、醫療照護等6大領域提供永續方案。

產發局表示，本次活動透過3場論壇，以多元利害關係人觀點，找出最佳合作共好模式，在「打造循環台北」議題上，各家均認為透過減少資源浪費與資源循環再利用，是解決資源不足與環境問題的重要原則，同時結合民眾消費模式，擴大永續效益。

產發局也說，在「建設宜居台北」議題上，由北市社會局及企業共同倡議如何在協助弱勢與消除不平等上，結合社企與企業的力量；最後在「公私如何協力改變世界？」議題中，則由全國首創的北市社會企業融資專案合作伙伴，分享透過融資專案與平台，共同建構更完善的產業生態圈，協助產業持續成長。

此外，本次現場也安排20間精選社企市集展攤與7間2022年所輔導社企的Pitch Show等，其中包括全台首創太陽能全民電廠平台的綠點能創「陽光伏特家」及今年榮獲亞太社會創新合作獎，專注於開發環境友善衛生棉的旭思(shesmy)等優秀社企團隊，為更宜居永續的台北貢獻心力。