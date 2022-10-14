隨著邊境解封，日本是不少台灣人報復性旅遊的熱門首選，但因為語言的差異，許多日文漢字的唸法和傳統「有邊讀邊，沒邊讀中間」的概念大不相同，像是台灣人必逛的唐吉訶德的「訶」不唸「ㄎㄜ」，道頓堀的「堀」也不唸「ㄐㄩㄝˊ」，本文特別整理10大常見的日文漢字讀音，趕快惡補一下就不怕出糗了。

1、「訶」，正確讀音「ㄏㄜ」

來台展店且造成排隊旋風的複合式購物連鎖店「唐吉訶德」（ドン・キホーテ），許多人會把「訶」唸成「ㄎㄜ」，事實上唐吉訶德是出自西班牙小說的人物，原文「Don Quijote」的發音與「h」較接近，所以譯名才會採用「訶」（ㄏㄜ）字。

2、「堀」，正確讀音「ㄎㄨ」

大阪商圈「道頓堀」，許多人因為日本女星堀北真希的「堀」字很像「崛」，而唸作「ㄐㄩㄝˊ」，但其實「堀」的正確讀音是「ㄎㄨ」，意思同窟，是洞穴的意思。

3、「駅」，正確讀音「一ˋ」

在日本搭電車時經常會看到「駅」字，許多人會唸作「ㄔˇ」，但其實這個字是從「驛」字簡化而來，應該要唸「一ˋ」才對。

4、「冴」，正確讀音「ㄏㄨˋ」

經典動漫《蠟筆小新》中，小新的媽媽「美冴」經常被唸作「ㄇㄟˇㄧㄚˊ」，但其實「冴」是「冱」的異體字，因此2者的正確讀音都是「ㄏㄨˋ」。

5、「辻」，正確讀音「ㄕˊ」

當紅動漫《鬼滅之刃》中的「鬼舞辻無慘」，以及來自京都宇治的「辻利」茶舖，都有個「辻」字，它是由「辶」和「十」組成，有「十字路口」的含義，讀作「ㄕˊ」。

6、「驒」，正確讀音「ㄊㄨㄛˊ」

愛吃和牛的人肯定對「飛驒和牛」不陌生，受到偏旁與文字組合的影響，不少人都會獨作「ㄈㄟㄉㄢˋ」，但其實「驒」字的正確讀音為「ㄊㄨㄛˊ」。

7、「栃」，正確讀音「ㄌㄧˋ」

擁有日光東照宮、中禪寺湖等知名景點的日本栃木縣，許多人會直接寫成「櫪木」，事實上「栃」字的正確讀音是唸「ㄌㄧˋ」。

8、「嵜」，正確讀音「ㄑㄧˊ」

日本大阪超人氣生吐司「SAKImoto Bakery 嵜本」來台後就掀起一股風潮，但許多人卻不會唸，其實「嵜」字是「奇」的異體字，所以正確讀音為「ㄑㄧˊ」。

9、「鮨」，正確讀音「ㄑㄧˊ」

喜歡吃生魚片的人經常會在菜單上看見「鮨」這個字，不少人都會唸作「ㄓ」或「ㄓˇ」，但其實正確讀音為「ㄑㄧˊ」，古代是魚的意思，後來在日本演變成是用好吃的魚做成的壽司。

10、「凪」，正確讀音「ㄓˇ」

被網友票選為台灣十大日本拉麵店的「凪Nagi豚王拉麵店」，其店名的「凪」字就是由「風」、「止」所組成，正確讀音為「ㄓˇ」，顧名思義就是「風平浪靜」。